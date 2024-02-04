Beşiktaş, Chelsea ile masaya oturacak

Ara transfer döneminin son günlerine girilirken, Beşiktaş kadrosuna takviye yapmak için harekete geçti.
Fotomaç'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre, teknik direktör Fernando Santos'un raporları doğrultusunda siyah-beyazlı yönetimin Chelsea'nin stoperi Malang Sarr için devreye girdiği öne sürüldü.
Önümüzdeki hafta başında Beşiktaşlı idarecilerin İngiltere'ye hareket ederek Sarr transferinin neticelendirmek istedikleri de aktarıldı.
Malang Sarr, Chelsea formasıyla 21 resmi maça çıktı.
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