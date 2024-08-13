Beşiktaş, Cher Ndour transferini duyurdu

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Cher Ndour transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş forması giymesi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ndour, Beşiktaş'ta 73 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.



Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."