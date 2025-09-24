Beşiktaş çıkış arıyor: Erteleme maçında rakip Kayserispor (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş zirveye yaklaşmanın peşinde.



2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar, erteleme maçında Kayserispor'a saat 20'de konuk olacak.



Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 maçta Alanyaspor ve Göztepe'ye yenilerek 1 galibiyette kalan Beşiktaş'ta statü gereğince eksiklerin sayısı fazla.

10 EKSİK VAR



Maçın ertelendiği tarihte kadroda olmayan El Bilal Toure, Djalo, Cerny, Cengiz Ünder, Jota Silva, Rıdvan, Taylan ve Gökhan Sazdağı bu akşam oynayamayacaklar.



Mustafa Hekimoğlu ve Salih Uçan da sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.



Ev sahibi Kayserispor ilk 5 maçında aldığı 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından ligdeki ilk galibiyetinin peşinde.



RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER



Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswill, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Mehmet Eray, Opoku, Cardoso, Tuci



Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek; Demir Ege, Ndidi; Rashica, Orkun, Rafa Silva ve Abraham on biriyle çıkarması bekleniyor.

