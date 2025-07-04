Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmaya göre İtalyan oyuncuya 2 milyon 625 bin euro fesih tazminatı ödeyecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.

Öte yandan Beşiktaş, Ciro Immobile’nin kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar da diledi.