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Beşiktaş Club Brugge deplasmanında: Muhtemel 11

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda açılışı Club Brugge deplasmanında yapacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Beşiktaş Club Brugge deplasmanında: Muhtemel 11

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Konferans Ligi macerasına Belçika'da başlıyor.

Siyah-beyazlılar D Grubu'ndaki ilk maçında saat 22'de Club Brugge'e konuk olacak.

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda sahaya karakter koymaları gerektiğini söyledi.

Güneş, "Lazanmak için istemek ve gereğini yapmak gerekiyor... Tutkulu inançlı olmaktır." dedi.

Beşiktaş'ta kafileye dahil edilmeyen Tayfur Bingöl dışında eksik yok.

MUHTEMEL 11

Mert; Rosier, Bailly, Colley, Masuaku; Necip, Amir; Rashica, Gedson, Muleka; Aboubakar.

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