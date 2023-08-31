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Beşiktaş, Coutinho ile temasa geçti: Aston Villa ile anlaşma tamam

Beşiktaş, Philippe Coutinho için kulübü Aston Villa ile temasa geçti. İngiliz kulüple anlaşmaların sağlandığı ve artık kararın tamamen Brezilyalı yıldızda olduğu kaydedildi. Öte yandan İspanyol ekibi Real Betis'in de transfer için masada olduğu vurgulandı.

Beşiktaş, Coutinho ile temasa geçti: Aston Villa ile anlaşma tamam

, Philippe Coutinho'yu transfer etmek için bugün Aston Villa ile temasa geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 10 numara arayışlarını sürdüren Siyah-beyazlı ekip Coutinho'yu kadrosuna katmak için Aston Villa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TOP COUTINHO'DA

İngiliz ekibin oyuncunun ayrılığına izin vermiş durumda olduğu, ancak transferin tamamen oyuncu tarafına kaldığı belirtildi.

Öte yandan Real Betis'in de Villa ile Coutinho için temasa geçtiği kaydedildi.

JOSEF DE SOUZA'DA TRANSFERİNDE UĞRAŞMIŞTI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Brezilyalı Josef de Souza, Coutinho ile Beşiktaş'a gelmesi için görüşme yapmış ancak başka planları olduğundan dolayı transferin gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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