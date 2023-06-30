Beşiktaş Daniel Amartey ve Daler Kuzyaev’den haber bekliyor

Beşiktaş savunma ve orta saha transferini 1 hafta içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.



Siyah beyazlıların stoperde ilk hedefi Daniel Amartey. Leicester City’den ayrılan Ganalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme konusunda uzalaşma sağlandı. Transferin önündeki engel ise imza parası.



Serbest durumda olan Amartey, Beşiktaş’tan imza parası talep ediyor. Bu konuda anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalanacak.



İMZA PARASI YERİNE YILLIK ÜCRET ARTIRMA



Beşiktaş, orta saha için ilk adayı olan Daler Kuzyaev’de de aynı sorunu yaşıyor. Zenit’ten ayrılan ve serbest durumda olan Rus oyuncu da, Amartey gibi imza parası talep ediyor.



30 yaşındaki oyuncuya 1 yılı opisyonlu 2 yıllık sözleşme öneren siyah-beyazlılar, imza parası yerine yıllık ücretini artırmayı talep etti.

Aldığı diğer teklifleri değerlendiren Kuzyaev, Beşiktaş’ 1 hafta içinde cevabını iletecek.

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