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Beşiktaş, Danimarka'da da kazandı ve Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi

30.07.2026 18:52

Son Güncelleme: 30.07.2026 21:52

Beşiktaş, Danimarka'da da kazandı ve Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Midtjylland'i mağlup etti ve üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

 

MCH Arena'da oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

 

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Midtjylland ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

21:33
FARK 2'YE ÇIKTI
76. Dakika: Beşiktaş 2-0 önde. Penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.
21:32
PENALTI
74. Dakika: Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
21:28
İLK GOL GELDİ
70. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Merkezden aldığı pasla ceza sahasına giren Rashica, karşı karşıya pozisyonda fileleri buldu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:18
ORKUN DİREĞE TAKILDI
60. Dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün dar açıdan vuruşu direkten döndü.
Anadolu Ajansı
21:12
KIRMIZI KART
53. Dakika: Midtjylland 10 kişi. Beşiktaşlı Oh'a orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart gören Erlic, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
21:04
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Mücadelede ikinci devre başladı, iki takımda da değişiklik yok.
Anadolu Ajansı
20:48
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Anadolu Ajansı
20:32
DİREKTEN DÖNDÜ
32. Dakika: Midtjylland gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Franculino, ceza sahası dışından ayak dışıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.
20:04
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
4. Dakika: Beşiktaş tehlikesi. Sağ kanattan gelişen atakta Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Olaitan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında ilk düdük geldi.
19:26
ITALIANO: "AKILLI OLMALIYIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "İlk maçtan dolayı çok mutluyum. İlk maçta gayet iyi bir iş çıkardık. Şu anda avantaj elimizde, bu yüzden konsantre, akıllı olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Gol şansı yaratmalıyız. İyi oynayıp bu turu geçmek istiyoruz."
Anadolu Ajansı
19:23
ÖZCAN: "HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Beşiktaşlı Yasin Özcan: "Hocanıın herkese gösterdiği ilgi çok güzel. Genç arkadaşlarımız ve benim için çok önemli bu. Genelde Türkiye'deki takımlarda genç oyunculara çok ilgi gösterilmiyor. Italiano hoca bize çok ilgi gösteriyor, bunun için teşekkür ederim. Maça genel olarak iyi hazırlandık. Rakibin üzerimize geleceğini biliyoruz. 1-0'lık avantajımız var, bizim üzerimizde geldiklerinde skor bulup maçı kazanmak istiyoruz."
Resmi Kurum
19:05
ÖZEN: "ZOR BİR MÜCADELE"
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen: "Zor ve ortada olan bir mücadele. Burada da bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza minnettarız.
Resmi Kurum
18:51
İLK 11'LER
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Cho Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh.
IHA
17:42
MAÇ HANGİ KANALDA
Midtjylland-Beşiktaş maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

 

Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

 

Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.

 

UEFA LİSTESİ

 

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:

 

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

 

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Ali Pağda, Ozan Sevim, Kartal Cengizer, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

 

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

 

Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka'da tur peşinde olacak.

 

Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.

 

Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

 

Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

 

TURU GEÇERSE RAKİBİ...

 

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı geçmesi halinde 3. eleme aşamasında muhtemel rakibi Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananı olacak.

 

Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö'yü deplasmanda 1-0 yendi.

 

Karşılaşmanın rövanşı, Çekya'da oynanacak.

 

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

 

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

 

Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

 

İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.

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