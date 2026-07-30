Beşiktaş, Danimarka'da da kazandı ve Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi
30.07.2026 18:52
Son Güncelleme: 30.07.2026 21:52
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Midtjylland'i mağlup etti ve üst tura yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
MCH Arena'da oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ve 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.
Bu sonucun ardından toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Midtjylland ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta izinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfred Ndidi, rövanşta görev yapamayacak.
UEFA LİSTESİ
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.
B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Ali Pağda, Ozan Sevim, Kartal Cengizer, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Siyah-beyazlı takım, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka'da tur peşinde olacak.
Midtjylland karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Beşiktaş, adını üçüncü tura yazdıracak.
Danimarka ekibinin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.
Midtjylland, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.
TURU GEÇERSE RAKİBİ...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı geçmesi halinde 3. eleme aşamasında muhtemel rakibi Hradec Kralove-Tromsö eşleşmesinin kazananı olacak.
Çekya takımı Hradec Kralove, ilk maçta Norveç temsilcisi Tromsö'yü deplasmanda 1-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, Çekya'da oynanacak.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda havlu atarsa yoluna Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.
Beşiktaş, Midtjylland'a elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian (İrlanda)-Ballkani (Kosova) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
İlk maçta Bohemian, Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.