Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın kiralandığını açıkladı

Beşiktaş, altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar genç futbolcunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar Rio Ave forması giyeceğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
𝙏𝙪𝙧𝙠𝙞𝙨𝙝 𝙟𝙚𝙬𝙚𝙡 𝙞𝙣𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 💎🇹🇷— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 2, 2024
Bem-vindo a bordo, Demir Ege! 🙌
➡ https://t.co/f37zoyO9Aa#TodosABordo #DemirEgeABordo #rioavefc pic.twitter.com/RjySMNXXsI
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