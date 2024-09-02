Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın kiralandığını açıkladı

Beşiktaş, altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar genç futbolcunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar Rio Ave forması giyeceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

