Beşiktaş deplasmanlarda puan kayıplarına devam ediyor

ITALİANO: ÇOK ZOR MAÇ OLACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç öncesi şunları söyledi: "Bunu daha önce de çok söyledim. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Kasımpaşa da son maçlarını kazandı. Gerçekten zor bir maç bizi bekliyor. Buraya gelmeden önce ligi çok bilmiyordum, geldikten sonra zor bir lig olduğunu anladım. Deplasmanda iyi sonuçlar alamayışımız da bunu gösteriyor. Son maçımızı kazandık. Başakşehir karşısında iyi bir performans gösterdik. Burada da aynı performansımızı devam ettirmeliyiz. Üst taraflardaki takımlarla da aramızın açılmaması için galibiyet almamız gerekiyor." Vincenzo Italiano, kadroda yer almayan Ernest Poku hakkında şunları söyledi: "Poku geçtiğimiz günlerde hastaydı. Bir gribe yakalandı, o yüzden aramızda yok. Ancak Celtic maçında aramızda göreceğimize inanıyorum. Orkun da ayaklarını kullanmayı denedi aslında fakat yine de yüzde yüzünde değildi. Bizde bu yüzden gereksiz bir risk almak istemedik."