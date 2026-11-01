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Beşiktaş deplasmanlarda puan kayıplarına devam ediyor

01.11.2026 17:26

Son Güncelleme: 01.11.2026 21:24

Beşiktaş deplasmanlarda puan kayıplarına devam ediyor
Anadolu Ajansı
Volkan Üstüyıldız
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Kasımpaşa deplasmanında 2-0'ı bulmasına rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş son 3 deplasmanda sadece 1 puan alabildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. hastasında  Beşiktaş puan sıralamasında üstünde bulunan takımların kazandığı haftada 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı oldu: 2-2.

Bu sonuçla puanını 19'a yükselten siyah-beyazlılar haftayı 4. sırada kapatırken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

 

Bu sezon deplasmanlarda kazanmakta zorlanan siyah-beyazlılar bu maçtan önce çıktıkları dış saha maçlarında sadece Fenerbahçe'yi yenerken Amedspor ve Trabzonspor deplasmanında kaybetmişti. Beşiktaş milli maç arası öncesi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak.

 

Ligde sadece 1 yenilgisi bulunan Kasımpaşa ise başarılı grafiğini sürdürdü ve puanını 17'ye çıkararak 5. sıraya yükseldi. Kasımpaşa haftaya Gaziantep deplasmanına çıkacak.

 

Kasımpaşa'nın gollerini Vinck (Dk. 60) ve Rafferty (Dk. 87) attı. Beşiktaş adına ise golleri Trossard (Dk. 28) ve Vlahovic (Dk.47) kaydetti.

 

20:47
GOL. RAFFERTY SKORU EŞİTLEDİ
Dakika 87: Oyuna 83. dakikada giren Rafferty, soldan yapılan ortayı kafa ile Beşiktaş ağlarına beraberlik golü olarak yolladı: 2-2.
20:38
NÜBEL'DEN YİNE GEÇİT YOK
Dakika 78: Mendes'in ceza alanı dışından sert şutunu Beşiktaş kalecisi Nübel önlemeyi başardı.
20:36
AGBADOU'DAN BENEDYCZAK'A ENGEL
Dakika 76: Beşiktaş defansının arkasına atılan topta Benedyczak kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldı. Ancak vuruşunu yapamadan araya giren Agbadou tehlikeyi önledi.
20:26
NÜBEL YİNE DEVREDE
Dakika 65: Vinck'in ortasında Mendes'in röveşatasını Beşiktaş kalecisi Nübel direk dibinden çıkardı.
20:20
GOL: KASIMPAŞA FARKI 1'E İNDİRDİ
Dakika 60: Hajradinovic'in soldan ortasını arka direkte boş bekleyen Vinck kafayla Beşiktaş ağlarına gönderdi: 1-2.
20:12
EMİRHAN'DAN KRİTİK HAMLE
Dakika 52: Ali Yavuz'un uzaktan vuruşunda Nübel'den seken top altı pasta kaldı. Beşiktaş'tan Emirhan topa Benedyczak'tan önce müdahale ederek kalesini mutlak bir golden kurtardı.
20:07
GOL. VLAHOVİC İLE FARK 2 OLDU
Dakika 47: Sağ kanattan gelişen atakta Murillo'nun pasında Dusan Vlahovic farkı ikiye çıkardı: 2-0.
20:05
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Dakika 46: İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Cerny'nin yerine İlhan Fakılı oyunda.
19:39
BERABERLİĞİ NÜBEL ÖNLEDİ
Dakika 37: Hajradinovic'in pasıyla gol pozisyonuna giren Benedyczak'ın vuruşunu Beşiktaş kalecisi Nübel önledi.
19:30
GOL. TROSSARD AFFETMEDİ
Dakika 28: Rıdvan'ın pasıyla ceza alanına giren Trossard şık bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Anadolu Ajansı
19:16
CERNY POZİSYONA GİRDİ
Dakika 15: Vaclav Cerny'nin penaltı noktasına yakın yerden sol ayağıyla yaptığı vuruş Kasımpaşa kalesinin sağından dışarı gitti.
19:07
TROSSARD GOLE YAKLAŞTI
Dakika 6: Trossard'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
19:01
MAÇ BAŞLADI
Dakika 1: Mücadele hakemin düdüğü ile başladı.
18:42
ITALİANO: ÇOK ZOR MAÇ OLACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç öncesi şunları söyledi: "Bunu daha önce de çok söyledim. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Kasımpaşa da son maçlarını kazandı. Gerçekten zor bir maç bizi bekliyor. Buraya gelmeden önce ligi çok bilmiyordum, geldikten sonra zor bir lig olduğunu anladım. Deplasmanda iyi sonuçlar alamayışımız da bunu gösteriyor. Son maçımızı kazandık. Başakşehir karşısında iyi bir performans gösterdik. Burada da aynı performansımızı devam ettirmeliyiz. Üst taraflardaki takımlarla da aramızın açılmaması için galibiyet almamız gerekiyor." Vincenzo Italiano, kadroda yer almayan Ernest Poku hakkında şunları söyledi: "Poku geçtiğimiz günlerde hastaydı. Bir gribe yakalandı, o yüzden aramızda yok. Ancak Celtic maçında aramızda göreceğimize inanıyorum. Orkun da ayaklarını kullanmayı denedi aslında fakat yine de yüzde yüzünde değildi. Bizde bu yüzden gereksiz bir risk almak istemedik."
IHA
18:20
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak BEŞİKTAŞ: Nübel, Emirhan, Agbadou, Murillo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

ITALIANO KAZANAN 11'İ BOZMADI

 

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan İstanbul Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı.

 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.

 

Italiano, ligin 9. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan İstanbul Başakşehir maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında da sahaya sürdü.

 

Siyah-beyazlı ekibin 48 yaşındaki teknik direktörü, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynanan rövanş karşılaşmasıyla beraber ikinci kez değişiklik yapmadı.

 

POKU'YA GRİP ENGELİ

 

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Ernest Poku, Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almadı. Hasta olduğu öğrenilen Poku, lacivert-beyazlı takıma karşı görev yapamadı.

 

Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.

 

BEŞİKTAŞ'A TRİBÜN DESTEĞİ

 

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

 

IHA

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yerine izledi.

 

Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.

 

Öte yandan, haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimlerde başkan adayı olan Hakan Safi de mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

 

GIANNIOTIS VE HAJRADINOVIC'E PLAKET

 

Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic ve kaleci Andreas Gianniotis'e maç öncesinde özel çerçevelenmiş formaları takdim edildi.

 

Lacivert-beyazlı ekiple 250. maçını geride bırakan Hajradinovic ile Kasımpaşa formasıyla 100 karşılaşmaya çıkan Gianniotis'e ısınma bölümünde hediyeleri verildi.

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