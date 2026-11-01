Beşiktaş deplasmanlarda puan kayıplarına devam ediyor
01.11.2026 17:26
Son Güncelleme: 01.11.2026 21:24
Kasımpaşa deplasmanında 2-0'ı bulmasına rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Beşiktaş son 3 deplasmanda sadece 1 puan alabildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. hastasında Beşiktaş puan sıralamasında üstünde bulunan takımların kazandığı haftada 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı oldu: 2-2.
Bu sonuçla puanını 19'a yükselten siyah-beyazlılar haftayı 4. sırada kapatırken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
Bu sezon deplasmanlarda kazanmakta zorlanan siyah-beyazlılar bu maçtan önce çıktıkları dış saha maçlarında sadece Fenerbahçe'yi yenerken Amedspor ve Trabzonspor deplasmanında kaybetmişti. Beşiktaş milli maç arası öncesi sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak.
Ligde sadece 1 yenilgisi bulunan Kasımpaşa ise başarılı grafiğini sürdürdü ve puanını 17'ye çıkararak 5. sıraya yükseldi. Kasımpaşa haftaya Gaziantep deplasmanına çıkacak.
Kasımpaşa'nın gollerini Vinck (Dk. 60) ve Rafferty (Dk. 87) attı. Beşiktaş adına ise golleri Trossard (Dk. 28) ve Vlahovic (Dk.47) kaydetti.
ITALIANO KAZANAN 11'İ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan İstanbul Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Italiano, ligin 9. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan İstanbul Başakşehir maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında da sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı ekibin 48 yaşındaki teknik direktörü, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynanan rövanş karşılaşmasıyla beraber ikinci kez değişiklik yapmadı.
POKU'YA GRİP ENGELİ
Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Ernest Poku, Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almadı. Hasta olduğu öğrenilen Poku, lacivert-beyazlı takıma karşı görev yapamadı.
Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ'A TRİBÜN DESTEĞİ
Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yerine izledi.
Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.
Öte yandan, haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimlerde başkan adayı olan Hakan Safi de mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.
GIANNIOTIS VE HAJRADINOVIC'E PLAKET
Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic ve kaleci Andreas Gianniotis'e maç öncesinde özel çerçevelenmiş formaları takdim edildi.
Lacivert-beyazlı ekiple 250. maçını geride bırakan Hajradinovic ile Kasımpaşa formasıyla 100 karşılaşmaya çıkan Gianniotis'e ısınma bölümünde hediyeleri verildi.