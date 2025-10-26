Beşiktaş, derbi öncesi istediğini alamadı: Kartal, Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Siyah-beyazlılar, 5. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 33. dakikada Claudio Winck ile skoru 1-1'e getirdi.



Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 32. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.



Bu skorun ardından son 3 maçta 2. kez puan kaybeden Beşiktaş, 17 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 12. basamakta yer buldu.



Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaşlı Tammy Abraham, Kasımpaşalı futbolculara karşı topa hareketlenirken...

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR KASIMPAŞA 1-1 BEŞİKTAŞ 1' Maç başladı. 5' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Ceza sahası içinde topla buluşan Vaclav Cerny'nin arka direğe gönderdiği topu sağ ayağıyla tamamlayan Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi. ﻿12' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cengiz Ünder'in ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Tammy Abraham'ın vuruşu kaleye yönelirken, Opoku son anda topu uzaklaştırmayı başardı. 27' DİREK! Beşiktaş'ta ceza sahası dışında topla buluşan Cerny'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü. 28' Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı! Rıdvan Yılmaz'ın hatasını değerlendiren Diabate, topla birlikte ceza sahasına girdi ve pasını Cafu'ya aktardı Yay üzerinden vuruşunu yapan Cafu'nun şutu üstten auta gitti. 31' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazanadı! Cerny'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Tammy Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. 32' PENALTI KAÇTI! Abrahamın penaltı vuruşunda kaleci Gianniotis başarılı. 33' GOL! Kasımpaşa eşitliği yakaladı! Abraham'ın penaltıyı kaçırmasının ardından sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Winck, skoru 1-1'e getirdi. 35' PENALTI! Kasımpaşa penaltı kazandı! Kubilay Kanatsızkuş'un ortasına hareketlenen Cafu, Rıdvan Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, beyaz noktayı gösterdi. 38' PENALTI İPTAL! VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, kararını iptal etti ve oyuna hakem atışıyla başlandı. İlk yarı sona erdi. 46' İkinci devre başladı. 49' Kasımpaşa gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Espinoza'nın ortasına iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi. 57' DİREK! Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cengiz Ünder'in arka direğe yaptığı ortaya yetişen ve vuruşunu yapan Rıdvan'ın şutunda direk, meşin yuvarlağa izin vermedi. ﻿61' Beşiktaş tehlikesi! Orkun Kökçü'nün ceza sahası içine yaptığı ortaya müsait pozisyonda kafasıyla vuran El Bilal Toure'nin şutu auta gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi yedek kulübesine böyle geldi.

İLK 11'LER



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Frimpong, Baldursson, Cafu, Fall, Diabate, Kubilay.



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.

Beşiktaşlı futbolcular, Kasımpaşa maçı öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.

YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş'ın 52 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre 5 değişiklik yaptı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.



Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, David Jurasek ve Mustafa Hekimoğlu forma bekledi.



Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.



Tecrübeli teknik adam, statü gereği Konyaspor'a karşı mücadele edemeyen Gökhan Sazdağı'nı, Taylan Bulut'un yerine 11'de görevlendirdi. Sergen Yalçın, aynı maçta görev yapan Paulista'yı kulübeye çekerken Djalo'ya formayı teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda Rafa Silva, Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi sahaya sürdü.



Siyah-beyazlılarda Rafa Silva sakatlığı, Devrim ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı. Rashica ise yedek kulübesinde yer aldı.



TOURE 2 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI



Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Süper Lig'de 2 karşılaşma sonra forma giydi.



Ligde sonra olarak Galatasaray derbisinde görev yapan Malili futbolcu, Gençlerbirliği karşısında sakatlığı, Konyaspor önünde ise statü gereği formasından uzak kaldı.



Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Toure, iki maçlık ara sonrasında formasına kavuştu.

El Bilal Toure'nin Kasımpaşalı futbolcularla mücadelesi

GÖKHAN SAZDAĞI GERİ DÖNDÜ



Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu.



Tecrübeli oyuncu, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemedi.



Teknik direktör Sergen Yalçın, deneyimli futbolcuyu lacivert-beyazlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya sürdü.



RAFA SILVA, 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK



Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.



Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.



Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.



Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.



KALE YİNE ERSİN DESTANOĞLU'NUN



Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.



Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.



Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.