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Beşiktaş derbi sonrası Erzurum karşısında. Muhtemel 11

11.09.2026 10:30

Beşiktaş derbi sonrası Erzurum karşısında. Muhtemel 11
Anadolu Ajansı

Beşiktaş derbiyi 2-1 kazanmıştı.

NTV - Haber Merkezi
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Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u saat 20'de konuk edecek.

Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde.

 

Siyah beyazlılar Süper Ligin 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

 

Tüpraş Stadı'ndaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.

 

EKSİKLER

 

Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ile disiplin kurulundan 1 maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında.

 

İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanka 15. basamakta girdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın ekibinde eksik yok.

 

LİGDE 5. RANDEVU
 

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, ligde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 3 kez galip gelirken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Kartal, 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde de 4 gol gördü.
 

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda ligde son oynanan mücadelede Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etti.

 

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Poko, Olaitan, Orkun, İlhan ve Oh

 