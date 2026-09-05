Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Süper Lig 'de sezonun ilk derbisi başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş 4. hafta maçında karşılaştı.

Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah beyazlıların golleri Rıdvan ve Vlahovic'ten geldi. Sarı lacivertlilerin tek golünü ise Skriniar kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Vincenzo Italiano, ligin 3. haftasında oynanan ve 6-2 kazanılan Arca Çorum FK mücadelesine göre bir değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

YENİ TRANSFERLERİN DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, sarı-lacivertliler karşısında ilk kez forma giydi.

Kulübede yer alan Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.

Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.

FENERBAHÇE KADROYU BOZMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından kadroya döndü.