Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Beşiktaş'ın Avrupa rövanş maçı için geri sayım (Muhtemel 11)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i uzatma dakikalarında yeni oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı golle 3-2 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakaladı. İşte, Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunda Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak.



Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.



Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Claudio Filipe Ruivo Pereira olacak.



BEŞİKTAŞ 22 MAÇTIR YENİLMİYOR



Beşiktaş, Dinamo Kiev karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.



Geçen sezon Sivasspor'la oynanan lig maçında aldığı yenilginin ardından toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçların 18'ini galibiyetle noktalarken 4 maçta rakipleriyle yenişemedi.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti.



Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

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