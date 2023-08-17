Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu bekleniyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile rövanş maçını sahasında taraftarı önünde oynadı. Müsabakayı 2-1 kazanan Beşiktaş, turu toplamda 5-2'lik skorla kazandı. Şimdiki rakip ise Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. İşte, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçı tarihi...



UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş ile Neftçi Bakü rövanş maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar ilk maçı deplasmanda 3-1 skorla kazanmıştı. Sahasında da 2-1'lik skorla kazanan Beşiktaş, play-off turuna yükselerek gruplara kalmak için mücadele edecek.



BEŞİKTAŞ-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.



Eşleşmenin ilk karşılaşması 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos’ta oynanacak.



NEFTÇİ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



25’inci dakikada Semih Kılıçsoy’un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Muleka’nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Brkic, üzerine gelen topu kornere çeldi.



31’inci dakikada Rebic’in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Umut Meraş’ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



36’ncı dakikada Neftçi Bakü öne geçti. Olanare sağ kanattan taşıdığı topu uygun durumdaki Makhmudov’a çıkardı. Oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.



39’uncu dakikada Rosier’in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top sağ çaprazda Semih Kılıçsoy’un önünde kaldı. Semih’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



45’inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Matias’ın kafa vuruşunu kaleci Mert Günok son anda ayaklarıyla çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Neftçi Bakü 1-0 önde tamamladı.



57’nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Masuaku’nun sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Aboubakar, uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



60’ıncı dakikada Rosier’in sağ kanattan yaptığı ortada kalecinin yumrukladığı top Onur Bulut’un önünde kaldı. Onur’un sağ çaprazdan vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



63’üncü dakikada Demir Ege Tıknaz’ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla çektiği şutta top yandan dışarı gitti.



71’inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Rosier’in ortasında ilk hamlede topa dokunamayan Muleka yerdeyken meşin yuvarlağı rakibinden kurtardıktan sonra kaleciyi de geçerek sol çaprazda dar açıdan topu ağlara gönderdi: 2-1.



87’nci dakikada sağ kanattan Salih Uçan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın şutunda kaleci Brkic meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.



Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.



Beşiktaş’ın Neftçi Bakü’yü konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin ikinci yarısında rakibine baskı yaptığı sırada ayağını ters basan genç oyuncu kenara değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Semih’in yerine oyuna 49’uncu dakikada Onur Bulut dahil oldu.

