Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman? İstanbul'da heyecan dolu maç

Temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanından galibiyetle döndü. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını deplasmanda 3-2 yendi. Şimdi futbolseverler, gruplara kalacak takımı netleştirecek rövanş maçının tarihine odaklandı. İşte, Beşiktaş-Dinamo Kiev rövanş maçı tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunda Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak.



DEPLASMANDAKİ MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.



13. dakikada Beşiktaş ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Shaparenko'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Vanat'ın ceza saha dışından çektiği şutta top az farkla auta gitti.



20. dakikada Aboubakar orta sahadan kaptığı topla hücuma kalkarak meşin yuvarlağı sağdan bindiren Onur Bulut'a bıraktı. Onur'un ortasında Aboubakar'ın topukla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağa kaleci son anda müdahale ederken, seken topu Salih Uçan tamamlasa da pozisyon autla neticelendi.



34. dakikada Tymchyk'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vanat'ın şutunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.



38. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Onur Bulut'un ceza sahasına ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda top Tymchyk'in eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



40. dakikada topun başına geçen Aboubakar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



60. dakikada Dinamo Kiev'in beraberlik golü geldi. Karavaev'in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1



64. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1



65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy'in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi: 2-2



75. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sol ayağıyla şutunda top kalecide kaldı.



78. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Gedson Fernandes ceza sahası sağ çaprazından içeri girerek dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi .



84. dakikada Dinamo Kiev gole yaklaştı. Shaparenko'nun ceza yayından vuruşunda savunmadan seken topu Buyalskiy ceza sahası dışından tamamladı, top az farkla auta gitti.



90+4. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2



Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.