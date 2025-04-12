Beşiktaş divan kurulunda olay: Tevfik Yamantürk, eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a yumruk attı

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.



Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.



Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

"MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"

Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi.



KÜRSÜDE YUMRUKLU SALDIRI

Yaşananların ardından Arat, konuşma yaparken salonda başlayan gerginlik sonrasında kürsüde saldırıya uğradı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Arat'a yumruk attı. Yamantürk'ün ardından kendi ekibinden bazı kişilerde Arat'a vurmaya çalıştı.

Toplantı çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

ARAT: HUKUK ÖNÜNDE CEZASINI GÖRECEK



Arat saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek. Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar." diye konuştu.



Arat sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez."



ARAT'A SALDIRI ANI