Beşiktaş divan kurulunda olay: Tevfik Yamantürk, eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a yumruk attı
Beşiktaş olağan divan kurulunda eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yumruklu saldırıya uğradı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Arat'a yumruk attı. Arat saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek." diye konuştu.
ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.
Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.
Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
"MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM"
Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi.
KÜRSÜDE YUMRUKLU SALDIRI
Yaşananların ardından Arat, konuşma yaparken salonda başlayan gerginlik sonrasında kürsüde saldırıya uğradı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Arat'a yumruk attı. Yamantürk'ün ardından kendi ekibinden bazı kişilerde Arat'a vurmaya çalıştı.
Toplantı çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
ARAT: HUKUK ÖNÜNDE CEZASINI GÖRECEK
Arat saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek. Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar." diye konuştu.
Arat sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Benim en büyük üzüntüm, bu yaşananlar Beşiktaşlılar'ı ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez."
ARAT'A SALDIRI ANI
BORÇ AÇIKLANDI
Toplantıda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti.
Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.
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