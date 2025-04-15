Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaşanan olaylara soruşturma

Beşiktaş Kulübü, 1. olağan divan kurulu toplantısında yaşanan olaylarla ilgili disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, kulübün eski başkanlarından Hasan Arat ve divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerilimin ardından iptal edilmişti.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Divan kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak disiplin kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Disiplin kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."