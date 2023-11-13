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Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Hasan Arat'ın başkan adaylığına onay

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun, başkan adayı Hasan Arat'ın adaylık başvurusunu onayladığı açıklandı.

Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Hasan Arat'ın başkan adaylığına onay

, yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu, başkan adayı Hasan Arat'ın adaylık başvurusunu onayladı.

Açıklama Hasan Arat'tan geldi.

Arat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, divan kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul, 26 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

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