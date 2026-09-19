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Beşiktaş, Diyarbakır deplasmanında

19.09.2026 16:35

Beşiktaş, Diyarbakır deplasmanında
Anadolu Ajansı

Beşiktaş hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarılı bir grafik sergiliyor.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, milli ara öncesi son maçına Diyarbakır'da çıkacak. Siyah-beyazlılar, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e saat 20'de konuk olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste dördüncü galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

 

Siyah-beyazlılar, milli ara öncesi son maçta Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak.

 

Beşiktaş'ta 4 futbolcu Diyarbakır'a götürülmedi.

 

Vincenzo Italiano bu maçta Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Leandro Trossard'dan yararlanamayacak.

 

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler ise 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

 

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.

 

Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

 

MUHTEMEL 11

 

BEŞİKTAŞ:
 

NUBEL

 

MURILLO - DJALO - EMİRHAN - OUATTARA

 

SALİH

 

CERNY - OLAITAN - ORKUN - İLHAN

 

VLAHOVIC