Beşiktaş, Diyarbakır deplasmanında
19.09.2026 16:35
Beşiktaş hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarılı bir grafik sergiliyor.
Beşiktaş, milli ara öncesi son maçına Diyarbakır'da çıkacak. Siyah-beyazlılar, ligin yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler'e saat 20'de konuk olacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste dördüncü galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
Siyah-beyazlılar, milli ara öncesi son maçta Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak.
Beşiktaş'ta 4 futbolcu Diyarbakır'a götürülmedi.
Vincenzo Italiano bu maçta Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Leandro Trossard'dan yararlanamayacak.
Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler ise 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.
Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11
BEŞİKTAŞ:
NUBEL
MURILLO - DJALO - EMİRHAN - OUATTARA
SALİH
CERNY - OLAITAN - ORKUN - İLHAN
VLAHOVIC