Beşiktaş, Dolmabahçe'de Göztepe'yi farklı mağlup etti
22.02.2026 19:12
Son Güncelleme: 22.02.2026 21:59
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Göztepe'yi farklı mağlup etti ve dördüncü sıraya yerleşti.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ndidi, 36. dakikada Murillo, 59. dakikada Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti.
Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 43 yaptı ve dördüncü sıraya yerleşti. 7 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Göztepe ise 41 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.
Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Göztepe ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BEŞİKTAŞ 4-0 GÖZTEPE
1' Maç başladı.
8' DİREK! Beşiktaş gole yaklaştı! Siyah-beyazlıların rakip yarı alanda kazandığı frikikte topun başına Orkun Kökçü geçti. Orkun'un yerden vuruşu önce baraja sonra da direğe çarparak kornere çıktı.
9' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Kazanılan kornerde Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortayı Ndidi kafasıyla tamamladı ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.
36' GOL! Beşiktaş 2-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Olaitan'ın pasıyla yay üzerinde buluşan Asllani, kontrolü sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Murillo'yu gördü. Siyah-beyazlıların sağ bek oyuncusu çok sert bir vuruşla direğin de yardımıyla golü buldu ve skor 2-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
59' GOL! Beşiktaş farkı 3'e çıkardı! Ayağa paslarla hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, sol kanattan koşu yapan Olaitan'ı gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Olaitan, eski takımına karşı ağları sarstı ve skoru 3-0'a getirdi.
74' GOL! Beşiktaş 4-0 önde! Rakip yarı alanın sağında topla buluşan Oh, ceza sahasına girer girmez çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.
Beşiktaşlı Oh ve Göztepeli Heliton'un ikili mücadelesi.
YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan lig maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Yalçın, savunmanın ortasında kadroda yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan El Bilal Toure'nin yerine sol açıkta Junior Olaitan'a görev verdi.
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi bir araya geldi.
DJALO, AĞRILARI NEDENİYLE KADRODA YOK
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
Sol hamstring kasında ağrısı olan Djalo'nun İzmir ekibine karşı oynanan maçta "riske edilmediği" öğrenildi.
OLAITAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.
Olaitan, Beşiktaş formasıyla 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev yaptı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, eski takımına karşı sahne aldı.
TARAFTARDAN ERSİN'E DESTEK
Maç öncesindeki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayan Ersin, alkışlarla taraftarlara karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe ile oynanan zorlu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
Göztepeli futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi fotoğraf çektirdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Hyeon-Gyu Oh.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan.