ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BEŞİKTAŞ 4-0 GÖZTEPE

1' Maç başladı.

8' DİREK! Beşiktaş gole yaklaştı! Siyah-beyazlıların rakip yarı alanda kazandığı frikikte topun başına Orkun Kökçü geçti. Orkun'un yerden vuruşu önce baraja sonra da direğe çarparak kornere çıktı.

9' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Kazanılan kornerde Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortayı Ndidi kafasıyla tamamladı ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

36' GOL! Beşiktaş 2-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Olaitan'ın pasıyla yay üzerinde buluşan Asllani, kontrolü sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Murillo'yu gördü. Siyah-beyazlıların sağ bek oyuncusu çok sert bir vuruşla direğin de yardımıyla golü buldu ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

59' GOL! Beşiktaş farkı 3'e çıkardı! Ayağa paslarla hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, sol kanattan koşu yapan Olaitan'ı gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Olaitan, eski takımına karşı ağları sarstı ve skoru 3-0'a getirdi.

74' GOL! Beşiktaş 4-0 önde! Rakip yarı alanın sağında topla buluşan Oh, ceza sahasına girer girmez çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.