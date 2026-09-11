Beşiktaş, doludizgin devam ediyor. Dolmabahçe'de Erzurumspor FK'ya şans tanımadı
11.09.2026 19:03
Son Güncelleme: 11.09.2026 21:52
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı farklı mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 82. dakikada İlhan Fakılı kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Beşiktaş, puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanlı Erzurumspor FK ise 15. sırada yer aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Amedspor deplasmanına çıkacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor'u ağırlayacak.
5. RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.