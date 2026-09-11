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Beşiktaş, doludizgin devam ediyor. Dolmabahçe'de Erzurumspor FK'ya şans tanımadı

11.09.2026 19:03

Son Güncelleme: 11.09.2026 21:52

Beşiktaş, doludizgin devam ediyor. Dolmabahçe'de Erzurumspor FK'ya şans tanımadı
Anadolu Ajansı

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı farklı mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

 

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Emirhan Topçu, 27. dakikada Leandro Trossard ve 82. dakikada İlhan Fakılı kaydetti.

 

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Beşiktaş, puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanlı Erzurumspor FK ise 15. sırada yer aldı.

 

Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Amedspor deplasmanına çıkacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor'u ağırlayacak.

21:47
YUMLU VURDU, DİREKTEN DÖNDÜ
88. Dakika: Erzurumspor FK direğe takıldı. Kullanılan kornerde kafalardan seken top, Mustafa Yumlu'nun önüne düştü. Yumlu'nun plase vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
21:40
BEŞİKTAŞ 3. GOLÜ BULDU
82. Dakika: Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Kartal'ın ceza sahasına ortasını Murillo indirdi ve İlhan Fakılı tek dokunuşla skoru 3-0'a getirdi.
21:34
ERZURUMSPOR FK, NET FIRSATI KAÇIRDI
75. Dakika: Erzurumspor FK gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Diabate'nin ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.
21:14
BİR GOL İPTALİ DAHA
55. Dakika: Bir gol daha iptal edildi. Olaitan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cerny, Mujakic'ten kurtardığı topu plase vuruşla ağlarla buluşturdu ancak hakem, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
21:10
GOL İPTAL EDİLDİ
54. Dakika: Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Sağ kanattan gelişen atakta Cerny'nin içeriye çevirdiği topu Trossard tek vuruşla bitirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde inceleyen hakem Gürcan Hasova, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
20:47
İKİ GÜZEL HAREKET
45+1. Dakika: Oh vurdu, Ertuğrul çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Oh'un kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.
20:28
FARK 2'YE ÇIKTI
27. Dakika: Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Hızlı hücumda sol kanatta hareketlenen Oh'un içeriye çevirdiği topu Trossard tamamladı ve skor 2-0 oldu.
Anadolu Ajansı
20:22
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
21. Dakika: Beşiktaş öne geçti. Kazanılan kornerde topun başına geçen Orkun Kökçü'nün ortasına yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
20:13
KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI
12. Dakika: Bu kez Erzurumspor FK etkili geldi. Organize gelişen atakta savunma arkasına atılan topla ceza sahasına giren Miguel Cardoso'nun sert şutu yandan auta çıktı.
20:06
BU KEZ DE CERNY DENEDİ
5. Dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Trossard'ın pasıyla çizgiye inen Orkun'un ortasına Cerny'nin gelişine şutu üstten auta gitti.
20:02
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
2. Dakika: İlk tehlike Beşiktaş'tan. Murillo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oh'un tek vuruşunu kaleci kurtardı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı başladı.
Anadolu Ajansı
19:33
ITALIANO: "DERBİ GALİBİYETİNİ TAÇLANDIRMALIYIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Eğer geçen haftaki derbi galibiyetini taçlandırmak istiyorsak bugün çok büyük bir iş yapmamız gerekiyor. Rakibimizi asla küçümsememeliyiz. Bu hatayı yapamayız. %100 konsantre olmalıyız. Ligde elimizden geleni yapmamız gerekiyor, yaptığımız gibi devam etmemiz gerekiyor."
Anadolu Ajansı
19:17
ÖZBALTA: "DOĞRU ZAMANI ARAMALIYIZ"
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "İlk iki hafta ve son oynadığımız iki maç... İki maçta 4 puan hem camianın hem de oyuncuların özgüvenini yerine getirdi. Burası zor bir deplasman. Müthiş bir atmosfer olacak birazdan. Beşiktaşlı oyuncuların kalitesinden söz etmeye gerek yok. Hafta biraz kısa oluyor cuma maçı olunca, iki tane taktik idmanı yapabiliyoruz ama ikisi de çok verimli geçti. Oyun planına sadık kalırsak ve oyun disiplininden kopmazsak, bugün Beşiktaş'a zorluk çıkarabileceğimiz dakikalar olacaktır. Beşiktaş 4 maçta 9 puan, Avrupa'da iyi gidiyor. Özgüvenleri çok yüksek. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Doğru zamanı aramalıyız. İyi mücadele etmeliyiz. Buradan öz güvenle dönmek istiyoruz."
19:03
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh. Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

5. RANDEVU

 

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

 

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

 

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

 

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

 

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.

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