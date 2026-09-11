Beşiktaş, doludizgin devam ediyor. Dolmabahçe'de Erzurumspor FK'ya şans tanımadı

ÖZBALTA: "DOĞRU ZAMANI ARAMALIYIZ"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "İlk iki hafta ve son oynadığımız iki maç... İki maçta 4 puan hem camianın hem de oyuncuların özgüvenini yerine getirdi. Burası zor bir deplasman. Müthiş bir atmosfer olacak birazdan. Beşiktaşlı oyuncuların kalitesinden söz etmeye gerek yok. Hafta biraz kısa oluyor cuma maçı olunca, iki tane taktik idmanı yapabiliyoruz ama ikisi de çok verimli geçti. Oyun planına sadık kalırsak ve oyun disiplininden kopmazsak, bugün Beşiktaş'a zorluk çıkarabileceğimiz dakikalar olacaktır. Beşiktaş 4 maçta 9 puan, Avrupa'da iyi gidiyor. Özgüvenleri çok yüksek. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Doğru zamanı aramalıyız. İyi mücadele etmeliyiz. Buradan öz güvenle dönmek istiyoruz."