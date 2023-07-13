Beşiktaş, Dünya Kupası'nda Süper Lig'in en karlı takımı oldu

FIFA, Katar'da düzenlediği 2022 Dünya Kupası için takımlara ödeme gerçekleştirdi.

FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.



Süper Lig'den 13 takım bu ödemeden pay alırken, Beşiktaş 1 milyon 137 bin dolar ile Türkiye'de en fazla ödeme alan takım oldu.

Beşiktaş'ta Katar 2022 Dünya Kupası'na katılım sağlayan oyuncular:

Atiba Hutchinson (Kanada)

Romain Saiss (Fas)

Wout Weghorts (Hollanda)

Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun)