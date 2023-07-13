NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda Süper Lig'in en karlı takımı oldu

FIFA, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımlara toplamda 209 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi. Türkiye'de 13 takım bu ödemeden pay alırken, Beşiktaş Süper Lig'in en çok pay alan takımı oldu.

Beşiktaş, Dünya Kupası'nda Süper Lig'in en karlı takımı oldu

FIFA, Katar'da düzenlediği 2022 Dünya Kupası için takımlara ödeme gerçekleştirdi.

FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

'den 13 takım bu ödemeden pay alırken, 1 milyon 137 bin dolar ile Türkiye'de en fazla ödeme alan takım oldu.

Beşiktaş'ta Katar 2022 Dünya Kupası'na katılım sağlayan oyuncular:

  • Atiba Hutchinson (Kanada)
  • Romain Saiss (Fas)
  • Wout Weghorts (Hollanda)
  • Georges-Kevin N'Koudou (Kamerun)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...