Beşiktaş duyurdu: Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Alınan son yenilginin ardından siyah-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırdı.

Alanyaspor maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, 27 Aralık tarihine kadar opsiyonu bulunan tecrübeli teknik adamla ayrılık kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.



Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."