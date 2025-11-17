Beşiktaş duyurdu, Sergen Yalçın'a anjiyo yapıldı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyat olduğunu duyurdu. 53 yaşındaki Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğii aktarıldı.



Siyah beyazlardan yapılan açıklama şöyle:



"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.

Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."