Beşiktaş duyurdu, Sergen Yalçın'a anjiyo yapıldı
17.11.2025 11:51
Son Güncelleme: 17.11.2025 12:39
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyat olduğunu duyurdu. 53 yaşındaki Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğii aktarıldı.
Siyah beyazlardan yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.
Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Yalçın, Beşiktaş'ın başında son döneminde 11 maça çıktı, 1.55 ortalama elde etti.
Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın son durumuna ilişkin konuşmuştu.
Yalçın şu sözleri dile getirmişti:
"Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."
FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.”
TFF'DEN YALÇIN İÇİN MESAJ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yalçın için yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
