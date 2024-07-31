Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunma hattında Gabriel Paulista takviyesinin ardından bir transferi daha bitirmeye yaklaştı.

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Ayrıca haberde Beşiktaş'ın Karadeniz ekibine 3 milyon 400 bin euro bonservis bedeli, oyuncuya ise yıllık 600 bin euro maaş vereceği kaydedildi.

İspanyol ekibi Las Palmas da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu.

Siyah-beyazlıların yakın bir zamanda Emirhan Topçu transferini duyurma hazırlığında olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 32 resmi maça çıkan savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı.