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Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki savunmacı için 3 milyon 400 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde sona yaklaştı

, yeni sezon öncesi savunma hattında Gabriel Paulista takviyesinin ardından bir transferi daha bitirmeye yaklaştı.

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için anlaşma sağladığı öne sürüldü. 

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Ayrıca haberde Beşiktaş'ın Karadeniz ekibine 3 milyon 400 bin euro bonservis bedeli, oyuncuya ise yıllık 600 bin euro maaş vereceği kaydedildi.   

İspanyol ekibi Las Palmas da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu.

Siyah-beyazlıların yakın bir zamanda Emirhan Topçu transferini duyurma hazırlığında olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 32 resmi maça çıkan savunmacı, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı sağladı. 

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