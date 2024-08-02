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Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun transferini duyurdu

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç stoper Emirhan Topçu'nun transferini duyurdu.

Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun transferini duyurdu

Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu’yla sözleşme imzaladı.

Topçu, Tüpraş Stadyumu’nda İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul'un da katıldığı imza töreninde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu’ya ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla ligde 32 maçta görev alan Topçu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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