Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta mücadelesinde 6 Aralık Çarşamba günü İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak. İşte, Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı hakkında bilgiler...



Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak. BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Beşiktaş-Joventut Badalona maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN GRUPTAKİ DURUMU



Grupta şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.



Grup lideri Paris Basketbol'u deplasmanda mağlup ettikten sonra Sırbistan'da Hapoel Shlomo'ya 81-75 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet, lig maçında ise Sinan Erdem'de ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla yendi.



Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Joventut Badalona grupta yedinci sırada yer alıyor.

