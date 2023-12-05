NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı konuk edecek. İki ekip grup maçlarının ilk haftasında İspanya'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini deplasmanda 63-62 mağlup etmişti. Tüm gözler şimdi bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisinde. Peki, Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Emlakjet Erkek Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta mücadelesinde 6 Aralık Çarşamba günü İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak. İşte, Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı hakkında bilgiler...

Beşiktaş Emlakjet-Joventut Badalona maçı 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak. BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş-Joventut Badalona maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN GRUPTAKİ DURUMU

Grupta şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

Grup lideri Paris Basketbol'u deplasmanda mağlup ettikten sonra Sırbistan'da Hapoel Shlomo'ya 81-75 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet, lig maçında ise Sinan Erdem'de ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla yendi.

Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Joventut Badalona grupta yedinci sırada yer alıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;