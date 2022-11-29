Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında bu akşam Beşiktaş Emlakjet sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Ligde 7 hafta sonunda 7 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 2 galibiyeti bulunan Beşiktaş'la mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BEŞİKTAŞ EMLAKJET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi bu akşam yapılacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Mücadele Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU



Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.