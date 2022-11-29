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Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında bu akşam Beşiktaş Emlakjet'le karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Lig'inde 6. haftada ertelenen derbi mücadelesi bu akşam oynanacak. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe Beko, bu akşam Beşiktaş'ı yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi)

Türkiye Sigorta Süper Ligi 8. haftasında bu akşam Emlakjet sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Ligde 7 hafta sonunda 7 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 2 galibiyeti bulunan Beşiktaş'la mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko derbisi bu akşam yapılacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Basketbol Süper Ligi) - 1

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Emlakjet ise yaptığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

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