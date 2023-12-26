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Beşiktaş Emlakjet-Wolves Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 13. hafta maçında yarın Litvanya ekiplerinde Wolves Vilnius ile karşı karşıya gelecek. Geri kalan haftalarda 7 galibiyet 5 yenilgi alan Beşiktaş 5. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş Emlakjet-Wolves Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet-Wolves Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda 13. hafta maçında Emlakjet, yarın Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Emlakjet-Wolves Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ EMLAKJET-WOLVES VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Organizasyonda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 5. sırada yer alıyor.

Yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 7'sinden mağlup ayrılan Wolves Vilnius ise 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 4. haftada Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Wolves Vilnius 90-88 kazanmıştı.

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