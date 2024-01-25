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Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak

Beşiktaş Emlakjet'in BKT Avrupa Kupası'nda oynayacağı Hapoel Tel Aviv mücadelesi Slovenya'da oynanacak.

Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak

Emlakjet Erkek Takımı'nın 7 Şubat Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası maçı, Slovenya'da yapılacak.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçının, aynı gün saat 20.00'de seyircilere açık olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacağı belirtildi.

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