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Beşiktaş Emlakjet'ten Furkan Korkmaz hamlesi

Son olarak NBA'de 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Beşiktaş Emlakjet ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların milli basketbolcuyla 4 aylık bir sözleşme üzerinde görüştüğü kaydedildi.

Beşiktaş Emlakjet'ten Furkan Korkmaz hamlesi

NBA'de takas döneminin son günlerinde Philadelphia 76ers'tan Indiana Pacers'a takas olan ve ardından serbest kalan Furkan Korkmaz, yeniden Türkiye'ye dönüyor.

Hürriyet'in haberine göre, milli basketbolcunun Emlakjet ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Siyah-beyazlıların Korkmaz ile 4 aylık bir kontrat görüşmelerinde bulunduğu kaydedildi.

26 yaşındaki basketbolcu, NBA Draftı ilk turuna 2016 yılında 26. sıradan Philadelphia 76ers'a katılmıştı.

NBA'de 2017'den bu yana yalnızca 76ers forması giyen Korkmaz'ın yeniden Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Furkan Korkmaz Türkiye'de son olarak Bandırma formasını giymişti.

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