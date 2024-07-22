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Beşiktaş, Emre Bilgin'i Karagümrük'e kiraladı

Beşiktaş, kaleci Emre Bilgin'in sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Emre Bilgin'i Karagümrük'e kiraladı

, 20 yaşındaki kalecisi Emre Bilgin'n 2024-2025 sezonu için Fatih Karagümrük'e geçici transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş altyapısından yetişen Emre Bilgin, geçtiğimiz sezonu da Fatih Karagümrük'te kiralık geçirmişti.

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