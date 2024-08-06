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Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın kiralandığını duyurdu

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın yeniden Antalyaspor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın kiralandığını duyurdu

, 2022-2023 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a kiralanan ve siyah-beyazlılara geri dönen Emrecan Uzunhan'ın geçici transferini duyurdu.

23 yaşındaki savunmacının gelecek sezon yeniden Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyeceği açıklandı

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’a geçici transfer olmuştur.

Emrecan Uzunhan’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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