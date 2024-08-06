Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın kiralandığını duyurdu

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a kiralanan ve siyah-beyazlılara geri dönen Emrecan Uzunhan'ın geçici transferini duyurdu.
23 yaşındaki savunmacının gelecek sezon yeniden Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyeceği açıklandı
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’a geçici transfer olmuştur.
Emrecan Uzunhan’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş