Beşiktaş Eric Bailly açıklaması: Ne kadar forma giyemeyecek?

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Bailly'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly’nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Eric Bailly’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Eric Bailly’nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz… pic.twitter.com/iIBtyBk4Jv — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 23, 2023 Lionel Messi Brezilya polisine tepkili: Yaşananlar dehşet vericiydi Haberi Görüntüle