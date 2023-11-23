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Beşiktaş Eric Bailly açıklaması: Ne kadar forma giyemeyecek?

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Eric Bailly açıklaması: Ne kadar forma giyemeyecek?

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, Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Bailly'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Eric Bailly’nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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