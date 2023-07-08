Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, transferlerine imza töreni düzenledi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz için imza töreni düzenlendi.



Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törene, başantrenör Dusan Alimpijevic, genel menajer Nedim Yücel ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Umut Tahir Güneş ile İbrahim Kemal Barış Dillioğlu katıldı.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ



Yönetim kurulu üyesi Umut Güneş, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezonu olmamaları gereken bir yerde tamamladıkları için taraftardan özür diledi.

Transfer sürecinde yoğun emek harcadıklarını aktaran Güneş, "Önümüzdeki dönemde uygun görülürse takviyeleri sürdüreceğiz. Beşiktaş hedefi olan ve olması gereken bir kulüptür. Bütçemizi aşmayarak, kulübümüzü daha fazla zarara sokmayarak önümüzdeki dönemi tamamlamaya çalışacağız. Avrupa'da da bu sene elimizden geleni yapacağız. Bütçeler çok önemli değil. Takım ruhunu oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Dillioğlu ise geçen seneden dersler çıkardıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:



"Milli takımda oynayan çok değerli 3 sporcu kardeşimizle anlaştık. Hoca konusunda alternatiflerimiz vardı ama Türkiye'yi bilen bir isim olmasını istiyorduk. Genç bir isim, sağ olsun kendisi teklifimizi kabul etti. Yabancı transfer zor bir iş. Basketbolda bitmeyen bir transfer sezonu var. Öncelikle Türkiye'de oynayan oyunculara yönelmeye çalıştık. Bana göre yapabileceğimiz en iyi transferleri gerçekleştirdik. Yerli ve yabancı transferini şimdilik kapattık. Yerli ve yabancı birer hakkımız daha bulunuyor, gerekirse takviye yapabiliriz. Bu sene bu armayı hak ettiği yerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım 3 kupada da başarılı oluruz."

"BEŞİKTAŞ ARMASINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Nedim Yücel de 16 yıl formasını giyerek kaptanlığını yaptığı camiaya dönmenin gururunu yaşadığını dile getirdi. Kendisini bu görevi layık gören herkese teşekkür eden Yücel, "Aramızda şu an sadece Berk Uğurlu yok. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi Beşiktaş formasını giymek için fedakarlık yaptı. Hocamızla yabancı oyuncu transferine yöneldik ve orada da iyi bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.