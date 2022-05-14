Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı

Beşiktaş, dünkü antrenmanda sakatlanan Ersin Destanoğlu'nun sağ ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca Miralem Pjanic’in de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu duyurdu.

Haberler - İHA 14.05.2022 - 16:48

Beşiktaş, Ersin ve Pjanic'in sağlık durumlarını açıkladı

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, kaleci Ersin Destanoğlu ve Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

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