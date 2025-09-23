Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak: Orkun Kökçü'nün cezası bitti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Kayserispor'un konuğu olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 4 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER



Beşiktaş'ta, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.



KARTAL DEPLASMANDA KAYIP



Kartal, bu sezon ligde iki müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı takım, 4. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.



Rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, gol sevinci de yaşayamadı.



Bu sezon tüm maçlarda gol yedi



Kara Kartal, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligdeki 4 karşılaşmada 7 golü filelerine gören siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 6 karşılaşmada 11 gol yedi.



Beşiktaş söz konusu maçlarda 14 de gol kaydetti.



ORKUN KÖKÇÜ'NÜN CEZASI BİTTİ



Rams Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza olan Orkun Kökçü geri dönüyor. Göztepe karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Orkun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kayserispor karşısında sahada olacak.