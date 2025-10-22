Beşiktaş, Konya'dan 3 puanla dönüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper ligde erteleme maçında Tümosan Konyaspor'a konuk oldu.

Mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Maçı Abraham'ın golleriyle 2-0 kazanan siyah beyazlılar puanını 16 yaptı ve 6. sıraya yerleşti.

6 EKSİK



Beşiktaş'ta maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva zorlu maçta statü gereği forma giyemedi.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

21' Beşiktaş, Abraham'la 1-0 öne geçti

İKİNCİ DEVRE

58' Rafa Silva ve Devrim kenara gelirken, Salih ile Mustafa oyuna dahil oldu

63' Siyah beyazlılarda Mustafa sarı kart gördü

72' Abraham'ın golüyle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı

85' Abraham hat-trick yaparak farkı 3'e getirdi. VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle Beşiktaş'ın golü iptal edildi

90' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Svensson oyuna girdi

90+4 Beşiktaş'ta Salih'e sarı kart çıktı