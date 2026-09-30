Beşiktaş, EuroLeague'de ilk galibiyetini görkemli bir skorla aldı
30.09.2026 23:58
Beşiktaş yay gerisinden coştuğu maçta Maccabi savunmasını üçlüklerle çaresiz bıraktı.
Belgrad'da oynanan maçta Maccabi'yi 109-93 yenen Beşiktaş, tam 17 üçlük isabeti ile oynadı. Scottie Wilbekin ve Anthony Brown 20'şer sayı attılar.
EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin'den sonra Beşiktaş da kazandı ve çift maç haftasının ilk kısmını 3'te 3 ile geçtik.
Maccabi ile Belgrad'da karşılaşan Beşiktaş, rakibini tam anlamı ile üçlük bombardımanına tuttu. 29 denemede 17 üçlük isabeti bulan Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin ve Anthony Brown da 20'şer sayı ile hücumu sürükledi.
Tarihinde daha önce sadece 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk kez 100 sayı barajını aştı.
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