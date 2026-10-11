Beşiktaş evinde rakip tanımıyor. Kocaelispor da Tüpraş Stadyumu'ndan puan alamadı
11.10.2026 18:36
Son Güncelleme: 11.10.2026 21:04
Siyah-beyazlı futbolcular gol sevincinde.
Büyük çekişme yaşanan maçta goller ilk yarıda geldi. Beşiktaş Orkun ile öne geçti. Kocaelispor Show ile cevap verdi. Vlahovic penaltıdan Beşiktaş'a 3 puanı getirdi ve Tüpraş Stadyumu'nda 4'te 4 geldi.
Süper Lig'de evinde hiç kaybetmeyen Beşiktaş, seriye devam etti. Tüpraş Stadyumu'nda bu sezon oynadığı 3'ü lig 4'ü Avrupa 7 maçı da kazanan Beşiktaş, Kocaelispor'u da 2-1 yenerek evinde 4'de 4 yaptı.
Bu sonuçla puanını 15'e yükselten ve ligde 2. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı.
Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrılmıştı.
Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşarken bu maçın da eklenmesiyle seri 13 maça çıktı. Ligde 3. yenilgisini alan Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.
Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller 17. dakikada Orkun, 31. dakikada penaltıdan Vlahovic'ten geldi. Kocaelispor'un golü ise 27'de Show'a ait.
Vlahovic penaltıdan gol attı.
VLAHOVİC 4'TE 4 YAPTI
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde 11'de başladığı 4. maçında da gol attı. Sırp santrfor ayrıca kariyerinde kullandığı son 8 penaltıyı da gole çevirdi.
ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE. MİRETTİ SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ta hafta içinde sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü ilk 11'de oynadı ve takımının ilk golünü attı. Teknik direktör Italiano, orta sahada önemli bir hamle yaparak Olaitan'ın yerine Miretti'ye görev verdi.
KARTAL'IN ZORLU HAFTASI
Beşiktaş'ı bu hafta iki zorlu deplasman bekliyor. 15 Ekim perşembe gecesi 22'de Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş. 18 Ekim'de de Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş ligde 2. sıraya yükseldi.
CERNY DEVAM EDEMEDİ
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli kanat oyuncusu Vaclav Cerny, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 38’inci dakikada ön alanda yaptığı baskı sonrasında kendisini yere bırakan Cerny, kenara değişiklik işareti yaptı. Cerny’nin yerine oyuna 39’uncu dakikada İlhan Fakılı girdi.
TRİBÜNLER DOLU
Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerin tamamına yakın doldurdu. Öte yandan Kocaelispor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini alarak takımlarına destek oldu.
KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU
Siyah-beyazlı ekibin, Kocaelispor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.