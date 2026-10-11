Beşiktaş evinde rakip tanımıyor. Kocaelispor da Tüpraş Stadyumu'ndan puan alamadı

Süper Lig'de evinde hiç kaybetmeyen Beşiktaş , seriye devam etti. Tüpraş Stadyumu'nda bu sezon oynadığı 3'ü lig 4'ü Avrupa 7 maçı da kazanan Beşiktaş, Kocaelispor 'u da 2-1 yenerek evinde 4'de 4 yaptı.

Bu sonuçla puanını 15'e yükselten ve ligde 2. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı.

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrılmıştı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşarken bu maçın da eklenmesiyle seri 13 maça çıktı. Ligde 3. yenilgisini alan Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller 17. dakikada Orkun, 31. dakikada penaltıdan Vlahovic'ten geldi. Kocaelispor'un golü ise 27'de Show'a ait.