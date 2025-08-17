Beşiktaş-Eyüpspor maçı bitti, kameralar hemen o görüntüyü çekti: Solskjaer soluğu rakip oyuncunun yanında aldı

Trendyol Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tammy Abraham (P) ve 90+6. dakikada Rafa Silva kaydetti. Eyüpspor'un sayısı ise 29. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

SOLSKJAER YANINA GİTTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bitiş düdüğünün ardından soluğu Marcus Felipe'nin yanında aldı. Norveçli çalıştırıcı, Felipe ile bir süre konuştuktan sonra tebrik etti ve yanından ayrıldı.

EYÜPSPOR'A KARŞI 4'TE 4

"Kara Kartal" bu sonuçla eflatun-sarılı rakibiyle karşılaştığı 4. resmi müsabakadan da galip ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmişti. İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0'la geçmişti.