Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. İşte, Beşiktaş-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü yapılacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Mücadele, Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11



Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.