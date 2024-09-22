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Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. İşte, Beşiktaş-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması 22 Eylül pazar günü yapılacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele, Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

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