Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 3 PUANI HEDEFLİYOR
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
EYÜPSPOR'UN MAĞLUBİYETİ YOK
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
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