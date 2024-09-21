Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?



BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

