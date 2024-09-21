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Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Eyüpspor taraftarı önünde yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

, Trendyol 'in 6. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

BEŞİKTAŞ 3 PUANI HEDEFLİYOR

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan , haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

EYÜPSPOR'UN MAĞLUBİYETİ YOK

'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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