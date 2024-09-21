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Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazır

Trendyol 'in 6. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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