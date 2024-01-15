Beşiktaş - Eyüpspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Murat Erdoğan
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