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Beşiktaş - Eyüpspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş - Eyüpspor mücadelesini Murat Erdoğan yönetecek.

Beşiktaş - Eyüpspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları yarın, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Perşembe günü yapılacak. Türkiye Federasyonu (TFF) da yarınki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası 5 Turu'nda 16 Ocak Salı programı ve hakemler şöyle:

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor: Oğuzhan Aksu

15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

17.00 Hatayspor - Sakaryaspor: Ali Yılmaz

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

21.00 - Eyüpspor: Murat Erdoğan

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