Beşiktaş Fabio Miretti transferini açıkladı. İşte İstanbul'a geliş saati

Beşiktaş , Fabio Miretti ve Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını, İtalyan futbolcunun da sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün saat 16.45’te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

DOKUZUNCU TRANSFER OLACAK

23 yaşındaki İtalya orta saha bu dönem siyah beyazlıların dokuzuncu transferi olacak.

Leandro Trossard, Kassoum Outtara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Salih Özcan ve Ernest Poku'yu kadrosuna katan Beşiktaş, Miretti transferinde de mutlu sona ulaştı.