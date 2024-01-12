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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 20. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında yarın Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş, sahasında zorlu rakibi Fatih Karagümrük'ü yenmek ve çıkış yakalamak istiyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 20. hafta)

Trendyol 'in 20. haftasında yarın taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile kritik bir maça çıkacak. Ligde son oynadığı maçı galibiyetle tamamlayan , Fatih Karagümrük karşısında da kazanmak ve puan durumunda yükselişe geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 20. hafta) - 1

4. SIRADA YER ALIYOR

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

SANTOS TAKIMIN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, yarın ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 20. hafta) - 2

SAHASINDA GALİBİYET ÖZLEMİ ÇEKİYOR

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Bu sezon şampiyonluk yarışında en ciddi darbeleri iç sahada alan Beşiktaş; Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından 3-1'lik skorlarla yenik ayrılarak taraftarlarını üzdü.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak.

Kadro dışı bırakılan oyunculardan Valentin Rosier'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında görev yapamayan Salih Uçan, cezasını tamamladı. Tecrübeli oyuncu, Santos'un forma vermesi halinde yarınki karşılaşmada görev yapacak.

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