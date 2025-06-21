Beşiktaş  - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Final serisinde üçüncü randevu

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olarak çıktığı ilk iki mücadelede rakibini devirirken şampiyonluk hesapları yapıyor. Beşiktaş ise taraftarının önünde seride farkı indirmek için mücadele edecek. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka eşleşmesinde dört maç kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni mağlup ederken Beşiktaş ise Anadolu Efes karşısında mutlu sona ulaşmıştı. İki takım arasında oynanan son mücadelede gülen taraf 84-76 ile Fenerbahçe Beko oldu. İşte, Basketbol Süper Ligi play-off final mücadelesinin detayları…



BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?



Play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. 21 Haziran Cumartesi günü (bugün) 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE SERİDE İKİ FARKLI ÖNDE



Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 17 Haziran Salı günü 94-76 ile mağlup ederek 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde Khem Birch 15, Wade Baldwin IV 14, Metecan Birsen 13 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka’da ise Derek Needham 14, Jonah Mathews ve Yiğit Arslan 11’er sayı buldu.



19 Haziran Perşembe günü oynanan serinin ikinci mücadelesinde de gülen taraf 84-76 ile Fenerbahçe Beko oldu. Khem Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15 sayı üretti. Beşiktaş Fibabanka’da ise Jonah Mathews 20, Berk Uğurlu 14 sayı buldu.

