Beşiktaş - Fenerbahçe (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.



Mücadele öncesinde Beşiktaş'ta iz bırakan futbolcular Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket takdim edildi.

MAÇIN İLK 11'LERİ



Beşiktaş: Mert, Onur-Bailly-Amartey-Umut, Necip-Gedson, Muleka-Chamberlain-Rebic, Cenk



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Ferdi, Crespo-Fred, İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko

MAÇTAN DAKİKALAR;

1' Süper Lig'de dev maça Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle mücadele başladı.

5' Beşiktaş'ta Ante Rebic'in sol kanattan topla birlikte çizgiye inerek içeri çevirdiği ortaya Gedson Fernandes kafa vurdu top auta çıktı.

8' Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin açtığı ortada Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı.

10' GOL! Fenerbahçe, Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu Edin Dzeko'nun tamamlamasıyla birlikte derbide 1-0 öne geçti!

15' Maçın bu dakikalarında geçiş oyununa dönen her iki takım da rakip yarı sahada pozisyon arıyor.

21' PENALTI! Beşiktaş, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı!

21' Fenerbahçe'de sarı kart gören Samet Akaydin, gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

24' GOL! Alex Oxlade-Chamberlain penaltı vuruşunu gole çevirerek derbiye eşitlik getirdi!

(Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den bu yana Beşiktaş forması giydiği ilk Süper Lig sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk oyuncu oldu.)

27' Fenerbahçe'de Szymanski'nin attığı pasta Edin Dzeko ceza sahasına girerek şutunu çekti top auta çıktı.

30' Fred, kaleye uzak bölgeden şut çekti top kalenin üzerinden auta çıktı.

34' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Edin Dzeko'nun kafa vuruşu arka direğin yanından dışarıya çıktı.

37' Ferdi Kadıoğu'nun açtığı ortada İrfan Can Kahveci ceza sahası içinden şut çekti top üst direkten döndü!

38' Beşiktaş'ta sakatlanan Gedson Fernandes yerini Salih Uçan'a bıraktı.

40' Fenerbahçe'de Fred ceza yayında topla buluştu ve kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şutunu çekti top kalenin üstünden auta çıktı.

44' İrfan Can Kahveci'nin sağ köşeden kullandığı kornerde Mert Günok tek hamlede topa sahip oldu.

45' Hakem karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 6 dakikalık ilave süre ekledi.

45+2' Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal itirazları sonucunda sarı kart gördü.

45+6 Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çaldı takımlar soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.



45' Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle derbide ikinci yarıya Beşiktaş başladı. Siyah-beyazlılarda ilk yarının sonunda sakatlanan Umut Meraş yerini Tayfur Bingol'e bıraktı.

46' Ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu son çizgiden topu içeriye çevirdi Szymanski'den seken top Fred'in önünde kaldı ancak Brezilyalının vuruşu az farkla dışarı çıktı.

52' Salih Uçan, Crespo ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

54' Alex Oxlade-Chamberlain ceza sahası içinde topla buluştu ve ekseninde döndükten sonra şut çekti top auta çıktı.